A szüreti időszak kezdetén immár második alkalommal megrendezendő program a Szent György-hegy hajnalig "kistestvérének" is tekinthető. A borászatok célja ezúttal is egy kellemes nap biztosítása, nyitott pincék jelleggel, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a hegy vendéglátóit és finom borait. A matiné családiasnak ígérkezik, tizenhat helyszínnel, amelyeken déltől este 8 óráig látják vendégül a bor- és természetkedvelő közönséget.

- Tavaly nagyon megszerettük ezt a napközbeni eseményt, mert kedves társaságok, családok érkeztek, és egy igazi közösségi program született. A tizenhat helyszínen lesznek gyerekprogramok, miközben a szülők fröccsözhetnek, borozhatnak, beszélgethetnek. Akusztikus koncerteket is szerveztünk, de le lehet ülni társasozni, kártyázni, vagy éppen neki lehet indulni egy jóízű sétának a csodálatos környezetben. Idén lesznek új helyszíneink is, az előző évben már megismertek mellett – mondta el tájékoztatójában Budavári Dóra a szervezők nevében.