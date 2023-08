A faluház udvarán volt többek között karcagi hungarikum birkapörkölt, szürkemarha gulyás kiváló badacsonyi borokkal, kulturális -és folklór műsorral, kézműves vásárral, utcabállal. Ami magát a főzést illeti, arra 42 csapat nevezett be. A mindvégig jó hangulatú gasztronómiai megmérettetésen az Szabó Attila székely gulyáslevese végzett az első helyen, a második Hortobágyiak, a harmadik a MÁV-VDSZSZ csapata lett. A jobbnál jobb ételek szorossá tették a versenye, nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, így a helyezettek elismerésén túl különdíjakat is osztottak. A Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület által rendezett programra érkeztek Felvidékről, Ausztriából, de sok helyi és környékbeli csapat is bemutatkozott. A zsűriben Németh Lajos meteorológus, Gáspár László TV Paprika producere, Ferencz Attila, a Szürkemarha Szövetség elnöke, és Lázár János a szövetség alelnöke tevékenykedett.

Az ünnepélyes megnyitón Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter úgy fogalmazott, hogy a rendezvény egyfajta gasztronómiai és kulturális híd, amely ezen a hétvégén összeköti az ország két részét. A szervező Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében Szántai Attiláné köszöntötte a megjelenteket, majd a testvértelepülés, Kiskunlacháza polgármestere, Répás József, valamint Szepesi Tibor, karcagi polgármestere mondott üdvözlő beszédet. A színes kulturális kínálattal is bíró rendezvényt és a résztvevőket Beke Zsolt atya áldotta meg Horváth Zoltán badacsonytördemici polgármester köszöntője köszöntője.