Spartacus és Hercules gazdája, Ferencz Magdolna Csilla 2018-ban Pápán vette első cicáját, majd négy hónappal később úgy döntött, hogy tenyészteni fogja ezt a különleges fajtát – írja az azenmacskam.hu. 2020 decemberében egy álmatlan éjszakán talált rá Spartacusra, így reggel a családot azzal a hírrel fogadta, hogy hamarosan érkezik hozzájuk egy kandúr, a messzi Szibériából. Az út azonban nem volt zökkenőmentes, így az állat nagyon lesoványodott és egyáltalán nem evett. - Két hónapig kiskanállal etettem, fecskendővel itattam, és infúziót is kapott. Aztán beköltözött a fiam szobájába, és együtt hallgatták az online egyetemi előadásokat - idézi fel Ferencz Magdolna Csilla.

A koronavírus-járvány miatt hosszú ideig elmaradtak a versenyek, de 2021 szeptemberében eljutottak egy viadalra, amit Spartacus meg is nyert. Megszerezte a master világbajnok címet, amelyet élete végéig viselhet, illetve tavaly a ponttáblázat alapján is az élen volt, ami azt jelenti, hogy ő lett a világ legszebb macskája.

- Spartacus – akinek eszmei értéke körülbelül 20 millió forint – a versenyzéstől már nyugdíjba vonult, ám utódai születnek. Egy ilyen tökéletes példány kölykeinek ára 1000 euró, ha csak kedvtelésből vesszük. Ám Magdolna tenyésztésre nem ad el Magyarországra cicát.

- Jelenleg a kiscicákkal együtt 23 macska van nálunk, de ez folyton változik. Ők éjjel-nappali szolgálatot igényelnek, sőt évek óta nem volt az egész család együtt nyaralni, mert idegenre nem bíznám a macskáinkat.

Ferencz Magdolna (jobbra) Spartacussal a macskaolimpián Fotó: azenmacskam.hu

A bengáli macska esetében vadmacskát kereszteztek házi macskával, a cél pedig az volt, hogy egy vad küllemű, de szelíd természetű cicát kapjanak. A versenyeken szigorú szabályok szerint ellenőrzik a cica állát, farkát, mintázatát, fejformáját, szeme színét és formáját.

- Herkulest Spanyolországból vásároltam, és egészen Madridig utaztam, hogy biztos lehessek benne, nem hibás a farka. Szerencsére minden rendben volt vele, és 9 hónaposan double master lett egy versenyen, azaz megelőzte Spartacust.

Magdolna elmondta, az az álma, hogy egy nap az ő kennelükben született cica legyen világbajnok.