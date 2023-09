Folyamatosan rengeteg az újdonság a mentes élelmiszerek kínálatában, amiből válogathatunk, ötleteket kaphatunk az otthoni főzéshez. Az biztos, hogy amit ma megeszünk vagy épp nem eszünk meg, azzal teszünk a saját holnapunkért. Hiszen nem várhatunk gyógyulást csak attól, hogy orvosunk szakértelme szerint mindent megtesz értünk, ha nem rakjuk hozzá a részünket, amit magunkért megtehetünk, s az elsősorban a táplálkozási szokásainkkal, a rendszeres mozgást tartalmazó vagy épp teljesen nélkülöző napirendünkkel függ össze. Az egészségügyi gondok egy része esetében a megelőzés kulcsa is ez. S tudjuk, hogy sokszor a fő tényező az elhízás, s a doktor nem lehet velünk ott, amikor nem tudjuk letenni a kanalat időben, amikor jön a farkaséhség, és nem találunk olyasmit a konyhában, ami ne rontana a helyzeten.

Fotó: Rimányi Zita

A testépítés tapasztalatai

Miért kezdett mindezzel foglalkozni szakértőnk? Éva története – mint a későbbiekben kiderül – hasonlít más családokéra, de nem mindenhol tudatos a következtetések levonása. Először azt említjük meg, hogy fiatalon kezdett testépítéssel foglalkozni. Nemrégiben első lett a hazai testépítő verseny anyuka kategóriájában, ugyanis három gyermeket nevel férjével együtt és azóta is folytatja hobbiját, a továbbiakban is ezt tervezi. Minden pillanatát élvezte a verseny előtti felkészülésnek is, ami szigorú diétával járt. Tapasztalatokat szerez ilyenkor az ember a saját szervezetéről. Az alakformálás mellett Éva szerint egyszerű a motivációja: sokkal jobban érzi magát a testében így, energikusabb. Hozzáállása szerint nem kell megvárni az első tüneteket ahhoz, hogy figyeljünk magunkra, s ugyan sokan akkor váltanak, ha megvan a baj, de persze az is jó. A kóstolást ajánlja, mert a mentes pékáru sokszor jobban ízlik a gyerekeknek, vehetünk nekik sajtos pogit, gluténmentes csigát, fagyasztott változatban is, otthon frissen megsütve. Édesanyaként is a nyitottságot javasolja e téren és tudja, sokszor a kényszer viszi rá a mentes ételek megismerésére a betegeket. Például a szénhidrátcsökkentett kalács nagy kedvence sokaknak, drágább persze, mint a megszokott, de így biztos nem dobjuk ki maradékként, és kevesebb elég belőle. Az igazi tápanyaggal hamarabb jól lakunk. Ez a fogyni vágyóknak is fontos.

Hátrányból előny családi erővel

További megerősítést adott Évának ahhoz, hogy érdemes a tudatos táplálkozással foglalkoznia, az, hogy egyik gyermeke betegség utáni felépülése nem volt zavartalan az emésztése szempontjából. Javított ezen a jelentős változtatás étkezésükben és új világ nyílt ki számukra, az egész családnak: egyrészt pótoltak megszokott ízeket, de inkább több újat fedeztek fel. Támogatás az érintettnek, ha a szerettei azzal is mellé állnak, hogy nem külön főznek neki, s maguknak sem ártanak ezzel. Ilyenkor a szakboltban kapható tanácsok és a kipróbálás a lényeg. Például a fűszereknél az egyéni érzékenység figyelése. Nem lehet megspórolni az egyéni tapasztalatok gyűjtését, nem is érdemes, mert mindenki kicsit más, így mindenkinél más válhat be. Persze segítenek a szakemberek, és az időseknél az is számít, melyik a legjellemzőbb alapbetegségük, aminek kezelését az orvosi tanácsok mellett maguknak elviselhetőbbé tehetik, ha változtatnak. Az biztos, hogy válogathatnak, ma már elérhető sokféle tészta, akár rizsből, barnarizsből, cirokból, csicseriborsóból, zöldborsóból, kölesből készült. Igen, jól gondolják, van köztük jól bevált régi alapanyag, amit újra felfedeztünk magunknak. A növényi tejek pedig a kávét, a szószokat, a salátákat, a süteményeket lágyabbá, krémesebbé teszik, készülnek zabból, rizsből, szójából, mandulából, kókuszból, és ízesítettek, vaníliás, kakaós is.

Fotó: Rimányi Zita

A puding próbájának példája

Mondhatjuk, hogy a mentes ételek még jobban fognak ízleni, de nem biztos, hogy mindegyik, és úgysem hiszik el, míg nem tettek úgy, mint a pudinggal, nem kanalaztak az újdongásokba bele. Ha már kedvet kaptak hozzájuk, például a lisztekhez, az otthoni sütéshez, előre bekeverteket is megismerhetnek, például palacsintának valót, gluténmentest és csökkentett szénhidráttartalmút. Cukorbetegek, mivel gyakran mérik a vércukorszintjüket, így kaphatnak ezek használatáról visszajelzéseket. Létezik tönkölybúzás, teljes kiőrlésű, zabpehelyből, lenmagból, zöld banánból, mandulából, gesztenyéből, hajdinából őrült, s társíthatunk hozzájuk útifűmaghéjat, magliszteket, többek közt szőlőmagból. Fontos, hogy ne ingadozzon túlságosan a vércukorszint, azaz a lassú felszívódású ételek fogyasztása. A megszokott tészták például hamar megemelik a vércukorszintet, gyorsan újra éhesek leszünk, és ez a fogyni vágyókat szinte lehetetlen kihívás elé állítja. A mentes sütemények épp ebben jók, lassú felszívódásúak, s hagyományos társaikhoz hasonlóan csábító kinézetűek, finomak. RZ

Fotók: Rimányi Zita rz0907mentesen (képgaléria)