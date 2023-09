De azt már tudja, hogy felesleges helyet nem szabadon hagyva kell szépen, párhuzamosan leparkolnia járgányát, akkor is, ha a környéken csak egy annál többszörösen nagyobb robogó áll. Rokon az is, ha nagyon-nagyon távoli is, egyszer csak felpattanhat egy olyanra is a most motor nélküli műanyagjátékon gyakorló. Elképzeltük a jásdi parkolóban lefotózottakat látva, ahogy az apukája példáját követte egy kicsi fiú, vagy éppen az anyukájáét egy kicsike lány. Szívet melengető érzéssel szolgált az ott hagyott kétkerekű és a hozzá igazodó háromkerekű. Az jutott eszünkbe, hogy fogadni mernénk, ilyen szép parkolást még sokan nem láttak eddig, s az, hogy a lelkünk rendben tartása a legfontosabb, ha az megvan, akkor minden szinte magától rendeződik körülöttünk.