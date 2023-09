A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) tájékoztatása szerint a lomtalanításból begyűjtött hulladék mennyisége Zircen idén 68 720 kilogramm volt. Összehasonlításképp a 2022-es adat: tavaly 47 740 kilogrammot gyűjtött be a szolgáltató, tehát látványos a növekedés. Ez jót is jelenthet: amit ide kiraktak, az nem került a patakok partjára, az erdők aljára. Azonban, ahogy Veszprémben, a bakonyi kisvárosban is több kupac maradt a társasházak mellett a lomtalanítás után, ugyanis a lakók olyasmit is kitettek, amit nem rakhattak volna ki: elektronikus és építési hulladékot, ruhákat, festékeket és vegyszereket.

Fotó: Rimányi Zita

Megkérdeztük akkor a szolgáltatót, mi ilyenkor a megoldás. Kiderült, hogy első körben, azaz ingyenesen ezeket nem viszik el, később megteszik, de akkor kiszámlázzák a társasháznak a díját. Tehát érdemes ezt megelőzni, és elvinni a hulladékudvarba azt, ami ott ingyenesen leadható, különben könnyen előfordulhat, hogy megnő a szeméthalom, mert mások is ráhordanak mindenfélét. Cikkeink nyomán, amelyeket azután írtunk meg, hogy magunk kipróbáltuk a hulladékudvar használatát, a digitális bejelentkezés lehetőségét, az előzetesen regisztrálók száma érezhetően nőtt.