Szubjektív látkép Pápáról és környékéről. Eseményekkel, beszámolókkal, előzetesekkel – olvasható a bemutatkozás a csatorna közösségi oldalán. A Harcos testvérek, Attila és Bertalan nagy lendülettel, rengeteg tervvel, a rájuk jellemző humorral és - valljuk be - eleinte kissé szegényes technikával vetették bele magukat a tartalmak gyártásába. Első bejelentkezésük és anyaguk a 2021-es Szent Márton-napi Liba tour-ról szólt, azóta pedig heti két-három tartalom is kikerül az oldalukra. Nem volt könnyű időpontot egyeztetni a fiúkkal az interjúra, hiszen mindketten családapák és munka mellett szervezik, forgatják, narrálják és vágják a tartalmakat, mint mesélik, esetenként egy perc anyag előállítása akár öt-hat órát is igénybe vehet.

- Igazából az elején nem is tudtuk mire vállalkozunk, a legfontosabb szempont az volt, hogy megmutassuk a követőinknek, hogy Pápa és környéke egy szerethető, élhető, értékes hely – mesélte Harcos Attila. - A legfontosabb az volt, hogy a testvéremmel mi legyünk az arcai ezeknek az anyagoknak, ezáltal téve hitelessé azokat, rajtunk keresztül lássák a helyiek és a távolabb élők a várost és a környező településeket.

- Tematikáját tekintve széles a paletta – veszi át a szót a fiatalabb testvér, Berci. - Egyrészt a ránk jellemző stílusban a pápai eseményekről tájékoztatjuk a lakosságot, másrészt például kiállításra megyünk el, de jártunk már betlehem állításon, meglátogattuk a fúvószenekart, megmutattuk a jégpálya építést, szemetet szedtünk, adományt vittünk a baptistáknak, különböző sportágakat próbálunk ki - itt emelném ki a „Tesó tusát”, amiről később még mesélek - és hosszan lehetne még sorolni

- Ehhez kapcsolódik az eddigi legnézettebb videónk, mely a cikk megjelenésekor már biztosan meghaladja a 200.000 megtekintést, ez pedig a kapufalövő-verseny – mondta Attila. - Meglátogattuk a vármegyei első osztályban szereplő Perutz FC-t és annak elnökével és egyik játékosával versengtünk, hogy három lövésből ki tudja többször eltalálni a felső lécet. Persze amikor már nagyon vezetett a csapat játékosa, ráadtunk egy gumicsizmát, hogy kiegyenlítődjenek az erőviszonyok, de így is alulmaradtunk (mindkettő nevet - a szerk.). Örülünk, hogy mindenhol szívesen fogadnak minket, igaz, az utca emberét kicsit nehezebb megszólítani.

A csatorna indulása óta elég komoly technikai fejlődésen ment keresztül, ahogy Attila mesélte, kezdetben egy telefonnal és egy kissé megkopott laptoppal készültek a videók.

- Igyekszünk minden évben modernizálni az eszközparkunkat, épp most állunk egy kameravásárlás előtt, van már körlámpánk állvánnyal, mikrofonjaink, de meggyőződésem, hogy a mai világban inkább a tartalom és a kreativitás a fontos, nem pedig az, hogy mivel készül a videó. Facebookon a követőink száma 3800 körül mozog, egy-egy anyagunk nézettsége nagyon rapszodikus, a 370-től a 195.000-ig terjed. Nem lehet megmondani, hogy mit szeretnek a nézők, volt olyan, hogy tényleg órákon keresztül forgattunk és vágtunk és azt hittük, hogy nagyon nézett lesz, aztán a 800 megtekintést alig értük el, máskor pedig egy telefonnal felvett két perces szenior táncos anyag egy-két órán belül 135.000-nél jár. Az életmódváltás sorozatunkat például egy évig készítettük elő, de sajnos úgy tűnik, hogy ebben a formában ez nem fog működni, valahogy nem ért el az emberekhez, ezt egy más aspektusból kell megfognunk, hátha…

- Fő platformunk a Facebook, itt már meghaladtuk az 1.200.000 elérést, emellett a Tiktokon és az Instagramon is jelen vagyunk - folytatta a kisebbik testvér. - Fontos eszközünk a humor, ezért találtuk ki a „Tesó tusát”, ami azt jelenti, hogy különböző sportokban megmérkőzünk, a sok beszólást, a szerencsétlenkedést - mert mi sem vagyunk mindenben profik (nevet) - és persze a vicces „büntetést” szeretik az emberek.

Attila örömmel újságolta, hogy munkásságukra néhány vállalkozó is felfigyelt, például egy egyedi pólókat gyártó céggel is kapcsolatba kerültek, de a stúdiótechnikában is kaptak segítséget, amikért nagyon hálásak, és nyitottak további ilyen típusú lehetőségekre.

Ismerve a fiúkat, érdemes követni a Made in Pápa csatornát, ahol ősszel további izgalmas Pápát és környékét érintő tartalmakkal készülnek a Harcos-testvérek.