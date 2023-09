Az egyik friss Veol-podcastunk Érzelmi szálak kibogozása Kardos Klárával címmel készült el. A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársát Rimányi Zita újságíró kérdezte többek közt a beszélgetést segítő kártyákról, a brit uralkodói családról, arról, megmenthetők-e a mérgező emberek. A következő beszélgetésre olvasóink javasolhatnak témákat, illetve eldönthetik, hogy a következő felajánlott kérdéskörök közül melyiket vitassuk meg a pszichológussal.

1., Mindenki sérült lelkileg – mindannyiunknak vannak traumái, s nincs nagy különbség a hatását tekintve a gyerekkori verés, éheztetés és érzelmi elhanyagolás között.

2., A függők megbélyegzése hiba – minden függőséget valamilyen sérülés okoz, és ugyanaz a kárt okozó folyamat áll az alkoholizmus és a munkaalkoholizmus, a drogozás, a túlzásba vitt szex, csokievés és súlyzózás mögött.

3., Az idősgondozás lelki terhei – egyaránt hárulnak a dédire és az utódjaira. Bonyolult, teljesítménykényszerrel és felelősséghárítással átszőtt játszma kezdődhet a rokonságban.

4., Beszélni, beszélni, beszélni – ez lenne a boldogság titka, de mégis olyan nehéz sokaknak, ha a lelki dolgaikról van szó. Pedig az egészség megőrzése is nagyrészt azon múlik a tudomány jelenlegi állása szerint, fel tudjuk-e ismerni érzéseinket, aztán meg tudjuk-e élni és ki merjük-e mondani azokat.

Kérjük, írják meg a [email protected] e-mail címre, hogy a felsoroltak közül melyik témát tartják leginkább érdekesnek és továbbiakat is javasolhatnak.

Kardos Klárával legutóbb a következőkről beszélgettünk: annyi módon kapunk olyan üzenetet manapság, ami arra ösztönöz, foglalkozzunk többet a lelkünkkel. Belebotlunk számos ilyen műsorba, programba, lehetőségbe. Tényleg így kellene tennünk? Bizony. Az önismereti úton elindulónak azonban jól kell választania, egy kókler csak még nagyobb bajba sodorhatja. Ám egy jó terápián is fájdalmas az önismeret.

Szakértőnk arról szintén beszélt, mit tehetünk internetes ismerősünkért, ha közösségi oldalon ír sebzett állapotáról és megtudtuk tőle, hogy a "lelkizéssel" kapcsolatos útmutatók olvasását is túlzásba lehet vinni, árthat kapcsolatainknak, ha mindenre az azokban taglaltakat vetítjük ki. Viszont egy párkapcsolatban, ha krízis közelébe kerül, érdemes akár a beszélgetésindító kártyákat bevetni. Ezeken olyan kérdések szerepelhetnek, amelyek segítenek egy új nézőpont megtalálásában, amikor a felek már ezredszer folytatják le nagyjából ugyanazt a vitát, mindegyikük ugyanazt mondogatja a saját gondolatmenete alapján mindig kicsit másképp és sosem jutnak sehova. Egyébként ezek a kártyák, pontosabban a megfelelő kérdések azoknak a pároknak is jól jöhetnek, amelyeknél nincs baj, javíthatják a kommunikációt, az egymásra figyelést. Az értő hallgatás lenne fontos, nem a megoldás azonnali javaslása, a tanácsadás. Azt ugyancsak be kell látnunk – meg kell érni ehhez persze –, hogy nem menthetünk meg mindenkit, bármennyire szeretnénk. Sajnos például a mérgező embereknek – akiknek a legnagyobb áldozata a saját boldogságuk – szinte lehetetlen terápiával segíteni, mert ahhoz kellene a saját erre irányuló energiájuk és nagyon-nagyon ritka esetükben annak felismerése, hogy velük baj van.

Segít-e azzal Harry herceg, hogy traumáit, sérelmeit, lelki bajait a nagyvilág elé teregeti? Segít-e azzal Katalin hercegné, a brit trónörökös, Vilmos felesége, hogy olyan alapítványban dolgozik, amely az öt év alattiak szüleit rávezeti, hogyan szerethetik úgy kisbabájukat, ahogy neki arra valóban szüksége van? – ezekre a kérdésekre szintén válaszolt már Kardos Klára.