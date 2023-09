És folytatta: "Azonban azt nem tudjuk, a fotós miért is ragadta meg az adott pillanat. Kicsi korom óta járok templomba családommal. Mindig is foglalkoztatott a hívő élet, próbálom ennek megfelelően élni mindennapjaimat. Mégis úgy gondolom, csak pár éve mondhatom magam igazán hívőnek. Ahogyan ezen a képen a sötét bokrok között látszik egy templom, úgy tűnik fel a nehéz pillanatokban a hit, mint egy erős támasz... Remélem önöknek is annyira tetszik ez a kép, mint nekem." Kedves Anna! Bizony szívesen néztük, elgondolkodva azon, amit bennünk keltettek a látottak. Köszönjük!

A Szentgál határában készült képet Tamás Anna küldte el felhívásunkra Fotó: Olvasónktól

