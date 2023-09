– Kérsz egy kis kacsacombot? – kérdezte az egyik árus, miközben a bőséges lakomával teli asztalra mutatott. Jól megfért egymás mellett a félbe vágott ananász, a temérdek sült és a néhány szelet híján teljes csokoládétorta. Úgy vitték is a sülteket, mint a cukrot. Hiába, a cigányok értenek a mulatozáshoz. Ez pedig a zenei kínálatban és a táncoslábú közönség terén is megmutatkozott a csatkai búcsúban, ami a magyarországi romák egyik legnagyobb vallási ünnepe és találkozópontja egyben.

Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu

A búcsúban lehetett kapni műanyag velociraptortól kezdve a kondérban főtt kukoricáig bezáróan mindent. Volt sommás aranygyűrű, feszületek tömkelege, néhány riasztópisztoly, de kétségtelen, hogy az idén is voltak slágertermékek: a Szűz Mária képével ellátott gyertyák és a rózsafüzérek, valamint a műanyag korona. Semmi túlzás nincs abban, hogy minden második kisgyermek fején ott díszelgett a hatalom jelképe, amit jó borsos áron is kínáltak. Az egyik árus 1000 forintot kért érte, a másiknál „ugyanez” a termék 112 euró volt, átszámítva több mint 51 ezer forint. Aranytartalom ide vagy oda, jobb az árrést nem firtatni.

Az idén is több ezren zarándokoltak a szent helyre egy szebb jövő reményében. Sokak szerint energiamező a csatkai helyszín, még többen hisznek az 1800-as évekbeli legendában, miszerint ketten is visszanyerték látásukat az imádságok révén. 2013-ban magunk is beszámoltunk arról, hogy egy asszony állította: eltűnt a daganata, a szentkút vizének hála. Most is percenként megtelt a templom: kerekesszékkel, járókerettel járultak a hatalmas feszület elé, többen pedig lábfejen csókolták Szűz Mária szobrát. Michael Raffael, cigánynevén Citrom, Komárnóból jött. Felesége lebénult, ő pedig betegsége okán elvesztette egyik lábfejét. Mankóval jár, mégsem sajnálta a kilométereket, virágcsokorral a kezében jött a templomba imádkozni az egészségért és a boldogságért, valamint az emberiség jelenéért és jövőjéért.

A teljes cikket itt olvashatja: Ötvenezres gyerekkorona és Szűz Mária minden mennyiségben: videón a csatkai cigánybúcsú, képgalériáért pedig ide érdemes kattintani: Óriási képriport a csatkai cigánybúcsúról: íme a csodák, a hit és a mulatás fővárosa +videó