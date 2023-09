Ekkor távcső nem volt nálam, így csak az adatot könyvelhettem el magamnak. De május elsején már egy immatur hím madarat sikerült megfigyelnem és fényképeznem az előző észlelési helyszín közelében, kora reggel a présházak és lakóépületek között. Nagy volt az öröm, hiszen tudomásom szerint az elmúlt száz esztendőben nem volt ennek a ritka madárfajnak adata a Somló hegyről. Korábban a hatvanas években a Balaton-felvidék tanúhegyein több pár fészkelt. Többek között a Badacsony hegyen, és az akkor még romos állapotban lévő Sümegi várnál. A Badacsonyról 1985-ben tűnt el az utolsó költőpár. No de más volt akkor a helyzet, napjainkra sajnos mint költőfaj eltűnt a hazai faunából, és kóborló madárfajként is nagyon ritka. Az adatot nem vertem nagydobra, hogy ne legyen zavarás a területen. A madármegfigyelők a ritka fajok után kajtató embereket „twitchereknek” hívják. A szó angol eredetű, jelentése remegő, rángatózó. Ez onnan ered, hogy ezek az emberek nagyon izgulnak, szinte már remegnek egy-egy ritkaság felbukkanásakor. Gyakran sok energiát és pénz fektetnek ebbe, és úgynevezett fajlistákat vezetnek, amelyeknek akár rabjai is lehetnek.

A kövirigó április végén érkezik költőhelyére, és szeptember elején vonul el. Afrikában a Szaharától délre telel. Fészekalja öt-hét szürkészöld, néha vörhenyes pontozással tarkított tojásból áll. Fészkét kövek alá, kőrakásokba, sziklarepedésekbe, épületek omladékai közé építi növényi szálakból. A fészekcsészét tollal, szőrrel béleli. Rovarevő, apró csigákat, gilisztákat, bogarakat, álcákat, szöcskéket fogyaszt. Jó pár éve Erdélyben és Horvátországban sikerült költőhelyén megfigyelnem. A kövirigó fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 500 ezer forint.