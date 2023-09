Kovács Alfréd tapasztalatai alapján állítja, az őzlábgomba cikkekre vágva és kirántva nagyon ízletes. Sokszor felesége, Kovácsné Tóth Teréz és gyerekeik, unokáik is vele tartanak a gombavadászatra. Találtak mostanában légyölő galócát, mesegombát is, ami mérgező, hallucinációt okozhat, természetesen a helyén hagyták, pedig tudják, vannak országok, ahol a hosszú téli éjszakák okozta depresszió ellen fogyasztják. Felhívták a figyelmet rá, hogy a vargányának is több fajtája van, ott van például a királyvargánya, s érdemes köztük különbséget tenni fogyasztásuk, elkészítésük szempontjából. Mi pedig hozzátehetjük: mindig át kell vizsgáltatni szakemberrel, amit szedtünk, mert ő a veszélyes és a már esetleg nem eléggé friss példányokat is kiválogatja.

Győri Krisztina gombaszakellenőr oktatja is a gombaismeretet, túrázni hívja a gomba- és természetkedvelőket. Felismeri mindegyik szépséget. Nem mind ehető, de érdemes megnézni mindegyiket. Fotóin láthatjuk a sötét érdestinórut, a büdös galambgombát, a sárga korallgombát, a piruló galócát, a varashátú galambgombát, és a nemrégiben az erdőben előtűnő ínycsiklandó óriási pöfeteget. A gombákat többen az egyik legkülönlegesebb élőlényeknek tartják, azt gondolják róluk, hogy sem az állatok, sem a növények közé nem sorolhatóak be igazán. Az biztos, hogy a lebontásban van nagy szerepük.