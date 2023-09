Mindemellett a nők a család, valamint megannyi kisebb-nagyobb közösség kovászai, összetartói. Valahogy más energiák áramlanak azokon az eseményeken is, amelyeket ők maguk szerveznek – messze nem csak saját maguknak. Ilyen volt a múlt szombati, a veszprémi ActiCityben, a Királynék földjén rendezvénysorozat keretében tartott zsibvásár is, amelyre kézműves ezt-azt készítő hölgyek hozták el portékáikat. Amellett, hogy mindez esztétikai élményt jelentett, abban a tekintetben is megnyugtató, hogy láthatóan életben maradnak a kézműves mesterségek. Persze, nemcsak egyszerű kirakodóvásárról volt itt szó. A hangulatot a Csáti-Ersók Marietta jógaoktató tartotta reggeli torna alapozta meg, de volt néptánc is. Nem ,,odafenn" a színpadon, messziről nézhető formában, hanem úgy, hogy bárki beállhatott, aki kedvet érzett hozzá. Sokan éreztek...