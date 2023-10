A hazánkban védett fajt sokan ismerik, 2012-ben az év rovarjának járó címet is megkapta. Nem finomkodunk, kimondjuk, az állatvilágban bizony kegyetlen gyilkos, kíméletlenül pusztítja a nála kisebb (néha nagyobb!) termetű rovarokat, na de ezzel része a táplálékláncnak, a biológiai egyensúlynak. Az emberre nyilván veszélytelen még viszonylag nagy mérete ellenére is, bár nagyon ragaszkodó. Ha megfogjuk, nehezen szabadulunk tőle. Fogni ugyanis őkelme is tud tüskés első lábaival. A rovarok osztályán belül a fogólábúak rendjébe tartozik.

Most viszont nem jó helyet fogott ki. Egy sétálóutcán valaki halálra taposta – nyilván nem szándékosan, hiszen az ember nem nézhet egyszerre előre és lefelé a lába alá, és még a mobiljára is. De minden élet elvesztése kár, még egy rovaré is, holott a járművek szélvédői naponta milliárdnyi repülő apróság életét követelik. Az imádkozó sáska nem túl ritka faj, sok helyen találkozunk vele, s neve ellenére nem rokona a sáskának, mert nem egyenesszárnyú, sőt a csótányokkal áll közeli komaságban, s jellegzetessége a mozgatható feje. A hazai faunának viszont külsejével egyedi faja, sokan – nem csak gyűjtők – kimondottan ezért vadásznak rá. A vadászat ez esetben leginkább megfigyelést jelent, feltűnő alakjáért, méretéért, mozgásáért keresik.

Imádkozó sáska – voltál, amíg éltél. Most már mi imádkozunk egyet érted, ájtatos manó...