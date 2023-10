Akadt, aki sajtot adott cserébe a zirci férfi ajándékáért. Mi pedig szívesen bekapcsolódtunk a jóízű tereferébe, hiszen erről is szól a piac. Pálinkás Rezső megmutatta az egymagvú tököt, félbevágva is, és egy olyan termést, ami már kihajtott. Elmondta, hogy hideg helyen kell tartani májusig, akkorra már jó tizenöt centisre nő a növénykezdemény. Utána lehet cserépbe, földbe tenni, majd kiültetni a szabadba. Rezső a gyümölcsfájára futtatta fel, lógtak róla a termések.

A nyugdíjas férfiról egyébként már írtunk lapunkban Metszésbemutató a Pálinkás-portán címmel, ugyanis tavasszal az ő kertjében tartottak a zircieknek kertészeti gyakorlati foglalkozást.

Ilyen az egymagvú tök, ami Zircen termett

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az egymagvú tökről pedig még azt érdemes tudni, hogy kúszónövény, szára húszméteresre is megnőhet, termése egykilósra. Virágja ehető, mint a többi töknek, sőt, a gyökere is, igazából minden része. Mi is megpróbálunk egyet felnevelni, és majd megírjuk, hogy sikerült. Ha olvasóinknak vannak tapasztalataik e téren, kérjük, levélben jelezzék szerkesztőségünknek, a [email protected] postafiókba várjuk a maileket.