A falu fénykorát a középkorban élte, 1478-ban kőből épített temploma is volt. A hódoltság után lélekszámban már nem tudta megközelíteni a szomszédos falvakét, bár így is szépen fejlődött, 1966-ban még az áramot is bevezették. A település sorsát végül a szocializmus pecsételte meg. A mindenáron központosítani akaró hatalom felszámolta a helyi gazdaságot, a lakosságot pedig elköltöztette. A hatvanas évek elején még közel kétszázan laktak a településen, a hetvenes évek végére viszont teljesen elnéptelenedett. Így vetett véget a kommunizmus egy több mint félezer éves település történetének, amit még százötven évnyi török uralom sem tudott végleg eltörölni a föld színéről – így őrzik a helyiek emlékét, amit a veimi land-art üzenete is tükröz. Ugyanis egyfajta újjáéledés, hogy a búcsút újra évente megtartják itt, mindig több résztvevővel és az eltűnt falu egykori lakói, az elszármazottak ide temetkeznek, mintegy hazatérve. A közeli falvakban még mindig találunk olyanokat, akik gyerekkorukban itt nevelkedtek és tudnak mesélni Veimpusztáról.