A megjelenteket Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszöntötte. - Örömmel tölt el, hogy az idén is együtt ünnepelhetek Önökkel. Szerencsések vagyunk, hogy ennek a kis településnek ilyen sok, élettel teli, tapasztalt lakója van, akiknek tanácsai, dolgos élete útmutatóul szolgálnak mindannyiunk számára. A kor csak egy szám – mondta, - de a valódi érték legbelül van, amely tele van szeretettel, küzdelemmel, kitartással, és mindez példaként áll előttünk. Évtizedes hagyomány az apró faluban, hogy a hetven év feletti, kerek születésnapjukat ünneplőket a polgármester felköszönti. Ez alkalommal három hölgy és három úr vehette át a csokor virágot illetve a finom borocskát. Meglepetésül még rakétás torták is kerültek az ünnepi asztalra. A jó hangulatról Bene Gabi énekes gondoskodott: népdalokat, slágereket adott elő, együtt énekelt és táncolt vele a publikum. A kitűnő vacsora után az idősek bebizonyították, hogy a karaoke nemcsak a fiatalok szórakozása: még éjfélkor is fáradhatatlanul énekeltek, táncoltak.

Kiss Albertné