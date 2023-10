– Amikor a zirci óvodába járt a gyermekem, bevihettük a vadgesztenyét, több zsákkal lelkesen gyűjtöttünk és kiderült, hogy feldolgozó veszi át az intézménytől. Amikor az olaszfalui iskolába került a fiam, én pedig vállaltam, hogy a szülői munkaközöség tagja leszek, eszembe jutott ez. Pénzt kapunk majd az elszállítás után a gesztenyéért, de ennél többet ér szerintem a közösségformáló összefogás, ami kezdeményezésem után kibontakozott. Mindenki szívesen csatlakozott hozzá. Akkor is, amikor kiderült, félreértettem, mi az a minimális mennyiség, amiért eljönnek, nem száz, hanem ezer kilogramm. Az ezzel foglalkozóktól tudjuk azt is, hogy gyógyszer, gyógykrém lesz belőle. Most már ezerötszáz kilónál járunk. Szinte mindenki megmozdult, a családoktagok együtt mentek termést szedni, kicsikkel, nagyszülőkkel, más rokonokkal, barátokkal együtt, megüzenték egymásnak, hol találtak többet, hány zacskót töltöttek már meg – mondta el Pálmai Judit, akivel a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Villax Ferdinánd Tagiskolájában beszélgettünk.

– Olaszfalu környékén bőven található vadgesztenye, Zircen, Veszprémben szintén. A közterületeken szabadon szedhettük, járdák, utak mellett, ahol ez biztonságos volt. Persze, ha ebből lesz pénz, arra azt mondhatom, hogy mindig jól jön egy kis plusz támogatás a gyerekek programjaihoz. Hasznos emellett akciónk azért is, mert gyógyító hatású szerek lesznek a gesztenyéből, mi pedig gyűjtésekor jó levegőn töltöttük az időnket. Kisiskola a miénk, harminckét tanulóval foglalkozunk. Támogató, összetartó a közösségünk, ez most is megnyilvánult. A "mi mindenre vagyunk képesek együtt" érzés átélése ugyancsak a gyerekek javát szolgálja – hangsúlyozta Hontai Hajnalka tagintézményvezető.

Fotó: Rimányi Zita

Gyermeki örömmel, kiskori, őszi szokását folytatva felszedi felnőttként is sokunk egyébként a vadgesztenyét – ezt gondolom, ez a tapasztalatom –, csak esetleg már lakásdekorálási céllal álcázzuk a gyűjtése okozta jókedvünket. Az olaszfalui példa sikeréhez ez is hozzájárulhatott. S nálam otthon nemcsak vadgesztenyetartalmú visszérkrém van, megelőzésképp, a termés hatóanyagát alkalmazza a vegyszermentes, csomagolásmentesen vett mosó- és mosogatószerem is. Kérjük olvasóinkat, írják meg, szoktak-e gyűjteni vadgesztenyét és milyen céllal! Leveleiket a [email protected] e-mail-címre várjuk.