Itt a bizonyíték arra, hogy a halloweenkultuszt imádni nem muszáj vidékre költözni. Nagyvárosokban is születnek meglepő alkotások. Ügyes kezek faragták ezt az ablakba helyezett tököt, de nem ez a meglepő benne, hanem a hely, az ötletesség, az, hogy elég egy ablakpárkány, és máris feldobja az ember kedvét a tökfaragvány. Meg persze egy ügyes kéz, egy éles kés, hogy elkészüljön. A lakók elmondták, szomszédjuk gyönyörű virágait egész éven át csodálják, és egyik ünnepről sem feledkezik meg. Most is így tett.

Azt még hozzátesszük, a tök beszélni is tud. Azt mondja minden ajtót nyitónak: Hallo, Ween! Még picit töri a magyart. Nem is csodálkozunk, feltörték őkelmét is. De legalább az árvácska sem annyira árvácska már…