Fotó: Mészáros Péter

A szinte még kölyök macsek, mint megtudtuk, nagy szeretetnek örvend a családban. Ha úgy tartja kedve, kimegy egerészni, de ezt nem árulja el még a legközelebbi hozzátartozóinak sem. Ma viszont rájött a lustaság, és kipihente magát. Silly egy kinti-benti macska, megkapja a neki járó szabadságot, jön-megy, ahogy kedve tartja. Ha meg fotózkodni akar, azt is eléri, mint most is.

Nevét pedig nem véletlenül választották gazdái, hiszen a Silly, angolul az ő esetében bolondost, magyarul meg Szilit, egy villanymozdonytípust jelöl. Ezért a név, ennyi a történet. Több nem is kell.