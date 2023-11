Olvasóink kérésére megkerestük a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, az új hulladékgyűjtési rendszer felelősét és a kérdések mellett válaszait, a szolgáltató tájékoztatását közöljük.

Minden REponton visszaváltható üvegek, flakonok

A kérdés: – Csak oda vihetem vissza a borosüvegeket, az egyéb betétdíjas italok csomagolásait, ahol vettem azokat, vagy bármelyik automata mindegyiket visszaveszi?

A válasz: – Egyutas italcsomagolások esetében az ország számos pontján elérhető automatáknál vagy kézi visszaváltó pontokon lesz lehetőség a palackokat visszaváltani. Ebben az esetben a Magyarországon forgalmazott visszaváltási rendszerbe tartozó terméket visszaváltják bármely REponton. Azonban arra ügyelni kell, hogy a többutas – a korábban is visszaváltható – termékeket csak ott lehet majd visszaváltani, ahol forgalmazzák is azokat. Vannak ugyanis borosüvegek, amelyek most is betétdíjasok, visszaválthatóak.

(Egyutasnak azt nevezi a rendszer, amikor a visszagyűjtött betétdíjas italcsomagolásba nem kerül újra ital, nem töltik újra, hanem feldolgozzák, újrahasznosítják alapanyagát és úgy lehet belőle újra csomagolás.)

Kupak nélkül is működnek az automaták

A kérdés: – Az automaták csak a kupakokkal együtt ismerik fel majd a műanyagpalackokat? Tehát csak azokkal együtt lehet majd visszaváltani azokat? Mert ha igen, akkor igencsak megfogyatkozik a lehetőség a jótékony célú kupakgyűjtésre, ami fennmaradhat tájékoztatásuk szerint, mert megállapodtak az eddigi feldolgozókkal.

A válasz: – Az automaták kupakkal és kupak nélkül is felismerik majd a visszaváltható palackokat.