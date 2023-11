Ahogy múlt az idő, anyu ehhez is gyenge lett, majd elment szegény. Bevásárlókocsiját én örököltem. Praktikus eszköz volt, belefért az ötvenliteres virágföld is. Az idő már csak ilyen, tovább telt, a kocsi anyaga elvásott, megmaradt fémszerkezete viszont ma is jó segítség, ha valami nehéz dolgot kell mozgatni, amivel nem bírnék egyedül. Egyre többet látok a praktikus jószágból; az újabbak kisebbek, divatosabbak, egy pöttyös, virágos darabbal elindulni már maga öröm, a megítélése viszont nagyot változott. Kezdetben kedveskedve nyugdíjas Trabantnak hívták, most meg már ott tartunk, hogy némelyek egyenesen banyatanknak titulálják. Nekem ez nem tetszik, mert van, ugye, egy mondás: „Segíts magadon, Isten is megsegít!” Azt meg mindenki látja, mekkora divat lett a gurulós bőrönd: ahelyett, hogy leszakadna a karod, hívd segítségül az emberiség egyik legősibb találmányát, a kereket! De hát a bevásárlókocsi ugyanezen az elven született. Akkor, aki gurulós bőröndöt húz, az már egy banya?