Legutóbb is sétára invitált a balatonfüredi Tagore sétányra. A közös bandukolás és dumcsizgatás tagadhatatlanul gyümölcsöző, csak az a bosszantó, hogy az öregfiú öt percig kiegyensúlyozott, aztán ömleni kezd belőle a panasz, és az áradat néha az agyamra megy. Megváltoztathatatlan, felesleges jelenségeken, dolgokon háborog. Néha legszívesebben leráznám, vagy hihető hantával kitérnék a séták elől. Ám mindig felülbírálom magam, végül is neki köszönhetem, hogy a vendégeként néhányszor eljutottam Svájcba, a híres tavak melletti városokba.

V. F. velem együtt szereti a kézilabdát és a labdarúgást, és ő is rengeteget olvas; először szakvéleményt mond a könyvek kötéséről, a címlap grafikájáról, és csak utána kezd esztétikai fejtegetésekbe. Véleményeiben nincs pardon. Múlt héten a női kézilabda-mérkőzések kommentátorain élezte a nyelvét. Ha kupameccsen a magyar kapus véd, az egekbe dicsérik, de ha a külföldi ellenfél portása hajt végre bravúros hárítást, akkor „csak” eltalálták a labdával. S képzeljem el, hogy a Liverpool magyar játékosát, Szoboszlai Dominiket bratyizva „leszobózta” a szpíker, és ha labdához ért az amúgy tehetséges srác, nyálas jelzőkkel magasztalta, de ha hibázott, elsiklott felette, sietve más játékos nevét emlegette.

Szó nélkül, bólogatva hallgattam V. F. zsörtölődését. Én már fütyülök az ilyen reakciókra. Megtorpant. Neheztelve megjegyezte, hogy totálisan közömbös vagyok, de vegyem tudomásul, hogy nem dughatom homokba a fejem. Persze nem fogadkoztam, hogy a jövőben aktív leszek ezen a téren. Pár lépés után az irodalommal, a művészettel rukkolt elő öreg barátom. Észrevettem-e, hogy az egyik közösségi oldalon egymást érik a narcisztikus írók, költők, festők, fotósok? Nyomatják könyveiket, alkotásaikat. „Ne vedd zokon, Gyuri, te is közéjük tartozol. Fényezed magad a cikkeiddel” – kaptam meg én is a szemrehányást. Továbbra is néma maradtam, mire ő folytatta a benyomásait: „Ebben az egészben az a dühítő, hogy a dilettánsok, a pancserek is magamutogatók, gátlástalanul ajánlgatják silány műveiket. Másolnak, utánoznak lelkesen. Ne hidd, hogy az amatőröket szapulom. Monet mondta: Azok az amatőrök, akik rosszul festenek.” Nekem sétánk végén Márai Sándor szentenciája jutott eszembe: „A művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet a művészet.” V. F. talán nem is járt olyan messze az igazságtól.