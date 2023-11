A tobozok leszedése minden évben egyedülálló élmény a badacsonyörsi Folly Arborétumban, hiszen az itteni fenyők egy része több mint tízméteres magasságba nyúlik, és ezeknél speciális eszközöket, illetve alpintechnikát alkalmaznak. Szombaton láthattak az érdeklődők egyszerű kézi szüretet, és az alpintechnikát is megfigyelhették. Maga a tobozok betakarítása főként a magfogás céljából történik, amelyet szaporításra és eladásra használnak, a szép, egészben maradók pedig dekorációra alkalmazhatók. A látogatók körében ezúttal is az óriás tobozú fenyő volt a legnépszerűbb, és erről a fáról származik az idei legnagyobb leszedett toboz is, ami két kilogrammos és 30 centiméter hosszú. Azonban a Folly munkatársai gondolva a következő szombat látogatóira, hagytak még fenn nagy tobozokat.

Fotó: Szijártó János/Napló

Sok család érkezett erre az alkalomra Badacsonyörsre, és aki akart a kerti séta mellett részt vehetett pecsétgyűjtő akcióban, kvízjátékban, illetve megnézhették az arborétum saját készítésű toboz rázó gépét működés közben. Ezzel együtt bőséges információt kaptak a toboztermők törzséhez tartozó növényekről, hallhattak a cédrusok és a ciprusfélék közti különbségről, vagy éppen a hosszútűs fenyőkről, a tiszafákról és áltiszafákról, a borókákról és a mamutfenyőkről.