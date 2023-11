Egy cseszneki házaspár ugyanis a partnál lévő különleges kövekből, amelyeknek minden egyes darabját a víz és a szél formázott egyedivé, kőmanókat épített, amelyeket ők maguk neveztek el így, tudtuk meg Pintérné Mészáros Zsóka Balatonudvari képviselőjétől.

Azt is elmondta, hogy a kedves és természet alkotta kövekből összeállított manók nagy népszerűségnek örvendenek a helyiek és a látogatók körében egyaránt. Zsóka utalt arra is, hogy az alkotók önálló közösségi oldalt is működtetnek, ahol a pillanat művészetének nevezik alkotásukat. Aranyosi Ervin idézettel úgy fogalmaznak: „Épülnek a kőmanók és életre kelnek, mint apró akrobaták, egyensúlyra lelnek. Elmerengnek egymáson és a nagy világon, valósággá nemesül az emberi álom."