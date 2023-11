Megint a kukta szerepét vállalta a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának igazgatója, Horváth Attila, aki nemrégiben kezdte el a szakácsmesterség alapjait elsajátítani. A zirci intézmény vendéglátás-szakoktatójával, Somogyi Tamással együtt ugyanis ismét a Duna Tv Család-barát című műsorának stúdiójában főztek. Legutóbb többek közt elárulták a stábtagoknak a zöldcukor és a zöldolaj titkát. Azért kaptak másodszor is meghívást, mert legutóbb jól sikerült a bemutatkozásuk és ezúttal a spanyol tapasokat gondolták újra, bakonyi fejjel.

Fotó: Reguly-középiskola

– Idegen terep volt nekem a tapasok világa, de ez volt a feladat és azért vállaltam szívesen, mert legalább kimozdított a komfortzónámból, és ezzel a tanítványaimnak megmutathattam, mennyi lehetőséget ad ez a szakma az alkotásra. A spanyol tapasokat én borkorcsolyáknak nevezném. A szó jelentése: fedő. Onnan ered, hogy a borba belerepültek a muslicák, ezért sonkát tettek a poharakra vagy egy tányért, s akkor már azt gondolták, utóbbi ne legyen üres. Így kezdődhetett ezeknek a kóstolófalatkáknak a története, amiket mi bakonyiasan átgondoltunk, kicsit megváltoztattunk, de mi is pakoltunk falatkákat a borospohárra, amibe bakonyi bort, Othellót töltöttünk – mondta el lapunknak Somogyi Tamás és azt is tőle tudjuk, hogy a stúdióba előre elkészített házi bagettet vittek. Hiszen a tévéműsor rendje szerint csak ötven percük volt arra, hogy mindennel elkészüljenek, amit terveztek, míg a magazinműsor műsorvezetői a vendégeikkel beszélgettek. Ehhez a mozdulatsorokat előre be kell gyakorolniuk.

Fotó: Reguly-középiskola

A lábasukban többek közt bakonyi fűszerzésű paradicsomragu rotyogott, amibe több fokhagymát tettek a szokásosnál, és zúzott, olívaolajba áztatott fokhagymával kenték meg a forró pirítóst, amire a ragu került. Füstös ízt adtak neki a fűszerezéssel. A paradicsomos húsgolyókba pedig erdei gombákat tettek, az eredeti recepthez képest újdonság volt benne a magyar füstölt sonka is. Ezek mellé kerültek a tálcákra a baconba göngyölt, aszaltszilvás mozzarellagolyók, és mindezt olajbogyóval, parasztsonkával, zöldségekkel tálalták. Adás után a helyszínen hamar elfogyott minden falat. A Somogyi-Horváth páros pedig már készül a következő tévés főzésre, amire még karácsony előtt sor kerül. Addig kikísérlezetnek újabb finomságokat, ezért ismét számítank tanítványaikra, akikre kis kollégákként tekintenek. Velük kóstoltatják meg a próbafőzések eredményét, mert a véleményük segítheti a zirci Reguly szakképző újabb sikeres képernyős szereplését.