Szögezzük le: ha az a kérdés, hogy műfa vagy igazi, kivágott fenyő, esetleg földlabdás, akkor nincs egyértelmű válasz arra, melyik a zöldebb, a környezetbarátabb megoldás. Attól függ, mi a szándékunk, az igényünk. Viszont tudunk egy még jobbat, amelynek egyre terjed a divatja. Sorba vesszük, hogy melyik mellett mi szólhat, mi nem, pró és kontra.

1. Kivágott fenyő a lakásba

Előnyei közé tartozik a jó illat, a hagyomány, a nosztalgia, a gyerekkori emlékek újra és újra megélése. Ráadásul a karácsonyfának szánt fenyőket nem erdőtelepítés céljából nevelik. Ha nem állítanánk karácsonyfát, akkor ezeket nem ültetnék el, azaz nem járulnának hozzá például a szén-dioxid-elnyeléshez.

Hátránya, hogy évről évre drágább, a hazacipeléséről és leszedés után az elhelyezéséről is gondoskodni kell. Ha a levelét hullatja, akkor a takarításról is. Évente 10-11 hónap a munka egy élő fenyőfával, növekedéséhez 8-15 év szükséges. Viszont komposztálható, de szállítása káros anyagok kibocsátásával jár. Városokban az új évben összegyűjtött fenyőket fűtőanyagként újrahasznosítják. A Magyarországon árult élő és vágott fenyők nagy részét idehaza nevelik, ezzel munkahelyeket biztosítanak.

2. Műkarácsonyfa

Előnye, hogy az elmúlt évek tapasztalatai megerősítették: tényleg a környezetünket védjük vele, ha több évtizedig használjuk. Ebből ered a hátránya is, hogy nem cserélgethetjük évente, és esetleg megunhatjuk az első színválasztásunkat. Divatos volt egy ideig a rózsaszínű, aztán a fehér és a fekete. Viszont a látványát, díszítését variálhatjuk, és jól megbír nehezebb díszeket is, akár plüssállatokat is ültethetünk ágaira.

A fenyőillatról külön kell gondoskodnunk, például illóolajjal, de nem kell élő növényt kivágatni miatta. A műanyagok vették át az uralmat a műfák terén is, de sokáig elállnak, nincsenek hibáik, nem hullatják a tűleveleiket. A műfenyő gyártása káros anyagok kibocsátásával jár, de jó esetben csak egyszer kell egyet megvennünk. Döntő többségük Kínából származik.

3. Földlabdás fenyő

Előre kell gondolni arra, hol lesz a helye az ünnepek után, hova tudjuk kiültetni, és alig ötven százalék az esélye, hogy túléli a szobában kapott karácsonyfaszerepet. Viszont lehet cserepes fenyőt kölcsönözni is.

4. Saját alkotás

Könnyű, élvezetes elkészíteni, és mindig más lehet. Készíthetünk nulla befektetéssel fali díszt, karácsonyfaformában, ez jó szórakozás lehet. Seprűnyélre fúrt lyukakba tehetünk fenyőágakat; raklapokat, uszadékfát használhatunk, gallyakat fűzhetünk fel egymás alá, és a háromszögforma a falra akasztható. Ez a karácsonyfa elfér egy kis lakásban is, és jólesően nézhetjük saját művünket. Környezetbarát, ha saját sütit aggatunk rá, vagy az örökölt gömböket, egyebeket csereberéljük egymás közt barátainkkal, esetleg magunk varrunk már nem használt ruháinkból díszeket.

Saját ötleteinket követhetjük, így lehet a legváltozatosabb a karácsonyfánk, minden évben más. Ehhez egy forint se kell, és most az energiaárak miatt tényleg nem mindegy, mire költünk. A családot összehozó barkácsolás a legnagyobb előnye, de ebből ered talán egyetlen hátránya is, ugyanis van, aki idegenkedik a kézműveskedéstől.