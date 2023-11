Állatmentők arról is beszélnek, hogy ha nagy testű, fiatal, egészséges négylábúval élünk, és az udvaron helyeztük el egy házikóban, ami az állat egészsége érdekében fából készüljön, és kisebb lábakon álljon, akkor abba tegyünk szalmát és ne rongyot, mert utóbbi a hajnali fagyoktól, dérről, esőtől vizes lehet és az állat súlyos megbetegedését okozza. Hasznos lehet az is, ha valamivel lefedjük a házikó bejáratát a hidegben úgy, hogy az állat könnyen ki-be tudjon járni rajta, és elegendő levegő legyen a házikóban. Legcélravezetőbb egy műanyag, vastagabb fedlapot elhelyezni a kis házra, amit középen kettévágunk. Ez nem csak a levegőt, hanem a fényt is átengedi. Sokan közönséges hungarocellel le is szigetelik a négylábú fa házikóját, ami szintén nagyon jó megoldás arra, hogy kedvencünket megvédjük a hidegtől.