A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének segítségével szedtük össze a bajmegelőzés legfontosabb hat pontját.

1. Csak megbízható webáruházakban válogasson!

A legjobb olyan webáruházakból rendelni, amelyeket már ismer, vagy ismerőseinek vannak róluk jó tapasztalatai. Az is egyfajta garancia, ha a netes rendelést olyan boltlánc biztosítja, amelynek üzlete van minden nagyvárosban, amibe elmehetünk. Ha mégis olyasmi tetszik meg, amit számunkra új netes felület kínál, akkor a weboldalon meg kell keresnünk működtetőjének adatait, a panaszkezeléskor igénybe vehető elérhetőségeket, és végig kell olvasni az általános szerződési feltételeket. Ha ilyenek nincsenek, akkor lapozhatunk is tovább, mert, ha fogalmunk sem lesz arról, kitől rendeltünk ajándékot karácsony előtt, bármennyire is kecsegtető az ajánlat, vakon dobtuk ki a pénzt a semmibe, alig reménykedhetünk kérésünk teljesítésében. Lehet, hogy nem azt kapjuk meg, amit rendeltünk, nem élhetünk később garanciális igényeinkkel, és még számos probléma lehet az óvatlanságból. Inkább válasszunk más ajánlatot, megbízható céget!

2. Webáruháznál 14 napon belül meggondolhatjuk magunkat

Webáruházas vásárlás esetén fontos többletjogosultságunk fogyasztóként, hogy néhány kivételtől* eltekintve a termék kézhez vételétől számított tizennégy naptári napon belül meggondolhatjuk magunkat, és egy nyilatkozat közlésével elállhatunk a vásárlástól, majd visszaküldhetjük a terméket. Sőt, akár a megrendelés és a termék kézhezvétele közötti időben is élhetünk az elállási jogunkkal. Ilyenkor a nyilatkozatot írásban, akár e-mailben tegye meg a bizonyíthatóság miatt! Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a fő szabály szerint, ha kézhezvétel után szeretnénk elállni a vásárlástól, akkor a visszaküldés költsége minket terhel! Persze ezt a kiadást a vállalkozás átvállalhatja, ebben az esetben erről egyértelműen tájékoztatnia kell minket, azaz ennek benne kell lennie például az általános szerződési feltételekben.

*Kivételek lehetnek például a fehérneműk, a számítógépes programok, a CD-lemezek, ezek kibontás után már nem visszaküldhetőek.

3. Az akciós árura is vonatkozik a jótállás

A karácsony előtt vásárlási láz okán fontos hangsúlyozni, hogy az üzletekben megvett akciós termékekre is vonatkoznak a jótállás és a kellékszavatosság szabályai. A kötelező jótállás alá eső, tízezer forint eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkekre, például műszaki árukra, beltéri bútorokra, háztartási gépekre – az áruktól függően – egy, kettő vagy három év jótállási idő érvényes. Vásárláskor jótállási jegyet kell kapnunk, esetenként ennek a netes változata, a netes regisztráció is előírt a vevőknek, például többletgarancia feltételeként.

Azon termékekre pedig, amelyek nem tartoznak a kötelező jótállás kategóriájába, két év kellékszavatossági idő vonatkozik, függetlenül attól, hogy mennyi volt a termék vételára. Tehát ez a pár ezer forintba kerülő áruk esetében is így van.

4. A hitelt szinte rögtön el kell kezdeni törleszteni

Ne feledkezzen meg arról, hogy amennyiben hitelből oldja meg a karácsonyi vásárlást, hamarosan el kell kezdenie a részletfizetést, amely rövidebb vagy hosszabb ideig szerves részét képezi a költségvetésének! Éppen ezért – a kamatok miatt is – alaposan gondolja végig, hogy mire van ténylegesen szüksége karácsonykor, és tényleg hitelből szeretné-e azt megvásárolni!

5. Visszavételi, -cserélési ajánlatokat kereshetünk

Előre nézze meg, melyik üzletben gondolhatja meg magát utólag! Ha ajándékot veszünk, mindenképpen nézzük meg, van-e lehetőség a nem hibás termék visszavitelére, kínál-e valamilyen megoldást a vállalkozás arra, ha nem jó a megajándékozottnak a meglepetés, ha nincs szüksége rá.

A köztudatban nagyon erősen megragadt a kilencvenes években alkalmazott szabályozás, mely szerint, ha a vevő meggondolta magát, akkor bizonyos időn belül vissza kellett venni tőle az árut. Ezt már régóta nem köteles megtenni a kereskedő, a régi szabályozás már 1997 óta nincs hatályban. Tehát semmi nem kötelezi arra az üzleteket ma Magyarországon, hogy az egyébként nem hibás terméket visszafogadják. Ez azt jelenti, hogy ha például az üzletben megvásárolt ruhának csupán nem megfelelő a mérete, akkor nem biztos, hogy visszacserélik. Viszont sok helyen ezt mégis megteszik.

Főként a karácsonyi időszakban – de egyre inkább megfigyelhető, hogy már az ünnepektől függetlenül is – egyre több bolt dönt úgy, hogy fogyasztóbarát üzletpolitikából vagy egyéb üzleti megfontolásból mégis valamilyen „meggondolási lehetőséget" biztosít az üzletben vásárolt hibátlan termékekre. Erre nem a jogszabály kötelezi az üzleteket, hanem önkéntesen kötelezhetik rá saját magukat. Ha azonban a vállalkozás ilyen vállalást tesz, akkor köteles azt betartani, különben megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet magatartása.

6. Mielőbb ki kell próbálni az ajándékot is!

Ha nem hibás a termék, nem kötelező visszavenni, kicserélni. Ha ezt a kereskedő mégis megteszi, akkor azt, hogy nem hibás termék visszavitelekor milyen megoldást biztosít és milyen feltételek mellett, a vállalkozás maga dönti el. Például határidőt szabhat erre. Mindenképp tartsuk meg a vásárlást igazoló nyugtát, számlát, hiszen a legtöbb üzlet ennek meglétéhez köti a cserét vagy a pénzvisszafizetést. Akkor is, ha ajándékról van szó.

Az ajándékot is mielőbb ki kell próbálni, például akkor, ha műszaki cikkről van szó, mert ha pár napon belül kiderül, hogy rossz, hibás, akkor könnyebb intézni a cserét, a jótállást, a szabályok ilyen esetekben segítenek. Az sem szerencsés bizonyos esetekben, ha a díszcsomagolásban már eleve benne van az ajándék, mert akkor nem ellenőrizhetjük a boltban, hogy a ruha például nem szakadt-e. A sok helyen ingyen felajánlott díszcsomagolást inkább a kasszánál, fizetés után kérje!

Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket a karácsony előtti bevásárlási láz kapcsán és más témákban is elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre.