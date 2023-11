Lipéczné Karsai Henriett, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzos múzeológusa a Naplónak is beszélt, podcast formájában erről a különlegességről. Legalább 15 településen máig megőrizték a szokást, gyakorolják, ami önmagában csoda. Az egyetlen olyan örökségünk, ami Veszprém vármegyéből felvételt nyert – még 2020-ban – a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. Az szintén nagy dolog, hogy terjed, a balatoncsicsóiak a szomszédos faluból kérték el a Christkindl Spiel forgatókönyvét, hogy újraélesszék saját településükön a hagyományát. Lókúton pedig egy idős asszony fonetikusan lediktálta a teljes szövegét, amire emlékezett, így most az a feladat, hogy az alapján rájöjjenek, hány szereplő adhatta elő és milyen viseletben. A világszenzáció pedig az, hogy az anyaországban nem maradt meg ez a szokás, amit a hazánkba települt németajkúak, a maiak ősei hoztak magukkal, de most a bakonyi, a Balaton-felvidéki sváboktól visszatanulhatják a Németországban élők. Szeretnék. Náluk a Christkindl ugyanis jelenleg egy aranyhajú angyalka és annyi a szerepe, hogy megnyitja a karácsonyi vásárt.