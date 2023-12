Szinte kihagyhatatlan az Igazából szerelem és a Reszkessetek betörők is, így ezzel a két filmmel kezdjük ajánlónkat, de azoknak is kedvezünk akik szerint igenis van karácsony Kevin nélkül.

Talán kevesebben ismerik a Múlt karácsony című filmet, de ha az angol címét mondjuk (Last Christmas), biztosan sokaknak beugrik a Wham! immár sok évtizede népszerű slágere. A film George Michaelék zenéiből csemegézve mesél el egy kedves történetet életről, szeretetről, a szeretteinkről, nehézségekről és boldogságról. A könnyen elérzékenyülők zsebkendőt is készítsenek be!

Ha szeretted a Galaxis őrzőit, akkor érdemes megnézni a 2022-es ünnepi különkiadást is.

Bár nem karácsonyi film, de szintén nagyon kedves, ugyanakkor elgondolkodtató történet A muzsika hangja. Az 1965-ös film mára igazi klasszikus lett.

Sokakat megoszt a téma, hogy karácsonyi film-e a Die Hard, vagyis Bruce Willis Drágán add az életed című mozija, de az biztos, hogy karácsonykor játszódik. Így került be válogatásunkba.

És még 5 film, amelyet jó szívvel ajánlunk: