– Üdvözlök mindenkit Veszprémben! Nagyon-nagyon jó rátok nézni, ahogy itt gyülekeztek – mondta a sokaságnak Joulupukki. – A legmelegebb és legbarátságosabb üdvözletemet hoztam el a finnországi Lappföldről. Olyan jó benneteket nézni és a csillogó szemeiteket, ami ugyanúgy csillog, mint karácsony éjszakáján az égbolt. A rénszarvasaim már régóta gyakorolnak erre a karácsony éjjeli repülésre, hogy majd onnan tudjunk titeket figyelni, amikor otthon vagytok. Kedves szülők! Remélem tudjátok, hogy számotokra a legszebb és legjobb ajándék az a kis csemetétek, aki éppen a kezetekben van, vagy mellettetek áll. A második legjobb ajándék, amit valaha kaphattok, az pedig a saját egészségetek. Úgyhogy legyetek kedvesek mind a kettőre vigyázni! És a legjobb a végére maradt. Már nincs sok hátra karácsonyi éjszakáig, amikor megint találkozni fogunk. Az én feladatom most az, hogy mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak – fogalmazott a Mikulás. A nagy szakállú Veszprémbe egyébként szinte hazajár, erről itt írtunk részleteket a napokban.

Ezután hivatalosan is megnyitotta Joulupukki a kis manóival a hófánk- és az 500 négyzetméteres korcsolyapályát, amit pénteken valódi ajándékként mindenki térítésmentesen vehetett birtokba. Sőt, a Mikulással egy szép színpadi fogadótéren is lehetett találkozni, majd ment is tovább. Ha nem is szánnal, hanem rendőri felvezetéssel.