Az egyhetes szopósbáránynak, a kosnak és az anyajuhnak is megfelelő helyet alakított ki advent harmadik hétvégéjére a Zirci Ciszterci Apátság díszudvarán Bittmann Károly. Akárcsak tavaly, idén is ezzel segítette a város közös gyertyagyújtásait, az ahhoz kapcsolódó programokat megszervezők munkáját. A gyerekek, de hozzátehetjük, a felnőttek örömére is. Képgalériánkban megnézheti a birkákat az is, aki nem látta őket a bakonyi kisvárosban élőben. Szerintünk ezúttal ez volt a legcukibb állatsimogató.