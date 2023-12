Akárcsak tavaly az év utolsó és az idei esztendő első napjaiban tapasztalhattuk, a tél kora tavaszias tud lenni, megint a megszokotthoz képest melegebb idővel búcsúzik az óév. Ilyenkor jókat lehet kirándulni a Bakonyban. Merre érdemes elindulni ilyenkor? Ezt kérdeztük Piedl Klárától, mert bakonynánai olvasónk gyakran túrázik a környéken. Tőle tudjuk, hogy mostanában a panorámára és a patakok megáradására érdemes alapozni célpontjainkat. Azaz kilátókba mehetünk fel, magasabb pontokról nézhetünk körbe, és élvezhetjük, hogy olyan patakmedrek is megteltek vízzel, amelyek az év több hónapjában kiszáradnak, vagy épp csak csordogál bennük valami. Most a Cuha is néhol öt-hat méteres szélességben hömpölyög, sebes sodrású a lefolyása. Ezért elindulhatunk a partja mentén Zircről észak felé, a Porva-Csesznek állomás irányába.

A Cuha szurdoka mellett ajánlja Klára a Kerteskői-szurdokot, azaz a Pénzesgyőrhöz közeli kijelölt túrautakat. Kedvence pedig a Csepegő-árok. Ha Bakonynánáról Tésre elmegyünk, akkor ott felmászhatunk a Széchenyi Zsigmond-kilátóba. Ám már félúton különleges helyre érünk, itt van ugyanis a Csepegő-árok. A szurdokvölgy a szikláival, a köveivel, a kilátszó fagyökerekkel. Ha kitérőt is teszünk, akkor most azt láthatjuk, hogy a Római-fürdő milyen, amikor tényleg vízesés. Ugyanis, most a Gajában is bőven van víz.

Fotó: Vadon Vándorai

Egy másik magaslatra is felhívta a figyelmünket Klára, azt javasolja, menjünk fel a Hárskút és Lókút közelében lévő Papodra, ott is a Vitéz Bertalan Árpád-kilátóra. Ez a Bakony második legmagasabb pontja. Onnan nézzünk szét! De arra figyeljünk, hogy most nedvesebbek, csúszósabbak az ösvények, erre jó ügyelni, de akár keresztbe dőlt fákon is átmászhatunk útközben, ez sem lehetetlen, és számos helyen nem megerőltető a séta. Például a Zirchez egészen közel lévő Olaszfaluban az Eperjes-hegy tanösvényen, ahonnan a falura látni és a környező lankákat lehet megcsodálni. Ám még a várost sem kell elhagyniuk azoknak, akik a szarvaskúti forrás vizét szeretnék megkóstolni, és almával etetnék a dámfarm kecses állatait.

