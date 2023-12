A beszélgetés során H. Vass Ildikó elmondta, óvónő korában kezdett foglalkozni, a papír, aminek a lehetőségei már akkor is érdekelték; majd találkozott az érdekes origamifigurákkal, amelyekhez örökre szóló kötődése alakult ki, ráadásul fontos pedagógiai lehetőségeket is rejtenek. Véleménye szerint a többi kézműves tevékenység is nagyon jól fejleszt, de a papír az, amihez mindenki hozzá tud férni, anyagi helyzetétől függetlenül. Több kiállítása volt, az origamit nemcsak itthon, de külföldön is népszerűsíti. Beszélt róla, hogy meghatározó élményt jelentett számára, amikor tagja volt annak a tizenkét tagú magyar delegációnak, amely Akira Yoshizawa, a legnagyobb japán origamimester kurzusán vehetett részt Münchenben, és arra is büszkén emlékezett vissza, hogy alkotásai helyet kaptak a világ legfontosabb szakmai rendezvényein, rendszeresen megjelennek híres kiadványokban.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.