A bácsbokodi tábor a Köcsi-tó mellett húzódik, az épületek ma is állnak, élet nincs bennük, bár lehetne, persze nem ebben az állapotban, viszont a berendezési tárgyak nagy része ma is megtalálható. De az épületek most már nem felújítást igényelnek, inkább teljes körű bontást, tereprendezést, mely egyébként balesetveszélyes is. Mi lehet, mi lesz vajon a megoldás? Mert amíg nem változnak az állapotok, az egykori űttörőparadicsom ma egy igazi urbex-hely. És ki tudja, milyen társaságok bulizgatnak ott, mert feljárnak, erre utalnak bizonyos jelek. A zöld környezet a Balaton mellett viszont egyedülállóan szép, egy ősfás csoda, és akik egykor itt nyaraltak, ők nosztalgiával gondolnak vissza a boldog szép időkre, és sajnálják, hogy ma így áll, ahogy. Lényegében – sehogy… Kár lenne veszni – vagy így hagyni.