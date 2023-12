– A csoportunkba tartozók és a hozzánk csatlakozók akár harminc gombásztúrán részt vehettek idén, és a kirándulásaink felének a Bakonyban volt a célpontja. Szerencsés volt az év, a nyarat leszámítva elégedettek lehetnek a gombászás kedvelői a csapadék mennyisége és eloszlása tekintetében is, az időjárás segített abban, hogy rengeteg vadgomba teremjen – mondta el Győri Krisztina cseszneki gombaszakellenőr, aki a Vadgomba – Kisalföld és Bakony csoport bakonyi zárótúráját vezette nemrégiben. Fenyőfő mellett jártak végig több fenyvest és rétet a gombászók. Nyolc kilométert tettek meg hegyes-völgyes terepen, hideg volt, de mozogtak, így nem fáztak. Mivel délután havazott, gyönyörű látványban volt részük. Rengeteg gombafajt találtak, köztük sok ehetőt: fenyőtinórukat, fenyőpereszkéket, lila- és szürkéslila pereszkét, rizikéket, szürke tölcsérgombát, pénzecskegombákat, a mezőn lilatönkű és márványos pereszkét. Sok mérgező fajt is láttak, ez mutatja, mennyire kell vigyázni. Azért, hogy minél jobban megismerjék a gombákat, ezeket is lefotózták: a mezei tölcsérgombát, a susulykát és a talán legszebb gombát, a légyölő galócát. Utóbbiból lépten-nyomon sokat láttak.

– Egy egyébként ehető és finom gomba is tud csúnya gyomorrontást okozni, ha már nincs fogyasztásra alkalmas állapotban, és ez sokszor nem is látszik rajta – jegyezte meg Győri Krisztina, és felhívta arra a figyelmet, hogy az ehető gombák esetében is alapos szakellenőri vizsgálatra van szükség, mert az egyszer már megfagyott és kiolvadt gombák emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Az első fagyok után már csak a fagytűrő gombafajokat ajánlott gyűjteni: lilatönkű pereszkét, kései laskagombát, téli fülőkét. Az utóbbi azonban könnyen összetéveszthető a halálosan mérgező fenyves sisakgombával, ezért mindig minden gombát vigyünk el szakellenőrhöz.