Bár napsütéses idő fogadta a merész strandolókat, a legtöbben mégis jobbnak látták azt, ha inkább a partról szurkolnak csak a fürdőzőknek. Ők azonban idén is mindenre elszántan melegítettek Simon Mihály dzsúdóvilágbajnok utasításai mellett. Többen beneveztek a jelmezversenyre is, a maskarások között akadt kalóz, rénszarvas, és fürdött Piroska is, de a megmérettetést egy kisfiú, Diego Maradona aprócska hasonmása nyerte. A legbátrabb fürdőzőket idén is a polgármester, Vella Zsolt várta a mély vízben egy kupicányi lélekmelegítővel, hogy aztán még vidámabban gázoljanak ki a vízből a partra, ahol még fagylaltot is ehettek.