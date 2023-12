Emlékeim szerint tavaly is ügy volt ebből ebből a telefonszámból, akkor a térség vállalkozóit csörgette meg egy magát egy közvélemény-kutató munkatársának kiadó telefonos ember, ezt megírta egy harkányi újság is akkor. Nem a közvélemény-kutatással van baj, annak is megvan a helye, hanem azzal, hogy ez a telefonos ember néhány napon belül több alkalommal is telefonál, hiába kérik azok, akik felveszik, hogy ne tegye. Már, ha beleszólnak a telefonba.

Állítólag a hívó ismeretlen megbízó jóvoltából telefonál, és meghatározott személyt vagy céget keres. Mivel senki sem kötelezhető válaszadásra, kulturáltan vonalat lehet bontani, majd akár a blokkolási listára is fel lehet venni a számot. Nem árt tudni, hogy az említett telefonszám internetes fórumokban nem túl jó színben van feltüntetve. A tudakozóban nem szerepel. A lényeg: ne vegyék fel, ha erről a számról hívják.