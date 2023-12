– A nagy hóban mentünk etetni pénteken a dámcsapatot. Mindegyik tagja odajött hozzánk, ám egy nem. Angyalka hiányzott közülük. Ő a legkisebb egyed, a legutoljára született, gyengébb társainál. Az anyja még szoptatja és a borjakra jellemző pelyhes szőrzet nála télre nem kapott még vízlepergető fedőszőrt. Arra is rájöttünk egy ideje, hogy nem hall és valószínűleg csak foltokat lát. Aggódtam amiatt, hogy a bundája nem elég meleg, ezért a keresésére indultunk. Hová tűnt Angyalka? – tanakodtunk és már azt terveztem, végig nézem a havasabb részeket, és ha megtalálom, beviszem meleg helyre. Ám hamar megláttuk, hogy a rudli fedett beállójában, az istállóban maradt. Az anyja oda vezette be, hóvédett részre. Amikor a többiek letaposták a havat, akkor ő is kijött kukoricát enni. A dámszarvasok tudják, hogyan lehet biztonságban rászoruló társuk is – mondta el Szitó Martina, aki férjével, Bognár Ákossal együtt hozta létre a Szarvaskúti Dámfarmot, ők a dámok gondozói.

Nekik köszönhetjük a képeket, amit érdemes olvasóinknak is megcsodálniuk:



Angyalkára, a Zirc határában lévő dámfarm még pelyhes szőrű, legkisebb lakójára vigyáznak társai

Fotó: Szarvaskúti Dámfarm

Mokka a hóban, az egészen sötétbarna dámszarvas a téli Bakonyban

Fotó: Szarvaskúti Dámfarm

Cremor a rudliban az egyik fehér bika, ez a szín nem ritka a dámszarvasoknál

Fotó: Szarvaskúti Dámfarm

A Szarvaskúti Dámfarm szabadon látogatható, lakóikról már többször írtunk mi is. A sétálók is megnézhetik a hóban a szarvascsapatot, amelynek első tagjai csaknem egy éve érkeztek ide.