Érdemes beszerezni pár növényt, többnek roppant egyszerű a tartása és akár asztaldíszként is megállják a helyüket.

Karácsonyi kaktusz

A karácsonyi kaktusz nevelése egyáltalán nem bonyolult, csupán a két legfontosabb szabályt kell betartanunk. Tartsuk hűvös helyen, a bimbók megjelenését követően ne mozgassuk, különben eldobja azokat.

A csapadékos őserdőkből származó kaktusz a piros és a rózsaszín minden árnyalatában pompázik, sőt, már fehéret és cirmos szirmút is lehet kapni. Viszonylag olcsó és igénytelen, könnyen nevelhető egész évben. Mutatós virágai a hajtások csúcsain nyílnak év vége közeledtével, de már akár húsvétra nyílót is beszerezhetünk. A karácsonyi kaktusz azért is kedvelt, mert nem tüskés, nem szúr, és kellemes színfoltja az ünnepnek.

Nálunk szobanövényként nevelik és tartják. Világos, de nem napsütötte helyet kíván, tehát a szó szoros értelmében ablakhoz közeli növény. A virágzás optimális hőmérséklete 14- 16 fok. Nagyon érzékeny az öntözésre, hátrányos számára, ha túlöntözik. Amikor a földje felül kicsit száraz, kevés vizet adjunk neki. Hetente egyszer célszerű tápoldattal megöntözni, főleg most, a virágzásra való felkészülés idején, amikor a növénynek sok tápanyagra van szüksége.

Elvirágzás után a karácsonyi kaktuszt kissé vissza lehet vágni. A lemetszett hajtások alkalmasak a növény szaporítására is, mert ha ezeket tőzeges homok keverékével megtöltött cserépbe ültetjük, akkor gyorsan és biztonságosan meggyökeresednek.

Mikulásvirág

A mikulásvirágot többnyire ajándékba kapjuk, ezért a cserepet díszes fóliába burkolják. Ezt a lehető leghamarabb el kell távolítani, mert a mikulásvirág gyökerei rendkívül oxigénigényesek, és a műanyag csomagolás megfojtja azokat. Ezt az igényét az öntözésnél is vegyük figyelembe, és csak akkor pótoljuk a vizet, ha a virágföld felszíne már szinte teljesen száraz. A cserép alá helyezzünk alátétet. Minél hamarabb ültessük agyagcserépbe, hogy a gyökere jobban levegőzzön, és a közeg vízgazdálkodása is jobb lesz, nem is beszélve arról, hogy a nagy lombozatú mikulásvirág a súlyosabb edényben kisebb valószínűséggel borul fel.

Rövidnappalos növény, díszei a színes virágzati fellevelek. A klasszikus vörös szín mellett kaphatók krémfehér, rózsaszín, lazacszín és tarkán csíkozott fellevelű fajták is. A színes virágzati fellevelek csak akkor alakulnak ki, ha a virágképződés megindul. Ez azonban csak rövidnappalos körülmények között történik meg, vagyis akkor, ha a folyamatos megvilágítás időtartama kevesebb, mint 10 óra. Ezt a termesztő üzemekben sötétítéssel oldják meg. Ha hűvös helyen tartjuk és rendszeresen öntözzük, akár a jövő év elején is díszít még.

Előhajtatott hagymások

Az ünnep virágai közé tartoznak az előhajtatott hagymások - a jácintok illatosak, színesek, szépek akár a karácsonyi asztalon is. A piros színben pompázó flamingóvirág ugyancsak népszerű és egyszerű a tartása, a ciklámen elegánsabb, de több szakértelmet kívánó kényes növény.