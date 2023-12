Az emberek arról beszéltek, ez a program mindenkinek különleges, emlékezetes élmény, illetve ajándék!

Már a lakótelepen nagy tömeg fogadta a Mikulás vonatot, amelyre felülhettek kísérőikkel együtt a gyermekek, akik nagy izgalommal, csodálkozva fogadták a vonatot, rajta a Mikulást. Aztán az utazás végén, a gyönyörűen felújított Huray-villa kertjében, alkalomhoz illő, kellenes, halk muzsika mellett igazi ünnepi, illetve karácsonyi mesevilág fogadta őket, ahol találkozhattak a Mikulással. A szülők egymás után készítették el a fotókat, amint az apróságok ajándékot kapnak a piros ruhás, hófehér szakállú vendégtől.

Fotó: Kovács Erika / Napló

A rendkívül vidám, elegáns Mikulás-napi ünnepséget Gáspár Ákos képviselő, a Bablena, a Karácsony és a Hinger család szervezte, illetve vett részt rajta, az eseményt nagyon sok helyi vállalkozó is támogatta. Valamennyien mindenből kivették részüket, és azon voltak, hogy a kicsik kitűnően érezzék magukat, ami sikerült is nekik!

Fotó: Kovács Erika / Napló

A balatonfüredi Mikulás mulatságot tavaly rendezték meg először Gáspár Ákos és a Bablena család kezdeményezésére, amit már akkor jelentősen támogatott a Karácsony család és mások. Gáspár Ákos lapunknak kiemelte, nagy örömmel tölti el, hogy idén is ilyen sokan vettek részt a Mikulás-napi ünnepségen. Azt mondta, külön örvendetes, hogy a gyerekeknek ekkora örömet, boldogságot teremtettek a kitűnő hangulatú, sokféle programmal és finomságokat kínáló rendezvénnyel. A kicsiket ezúttal is természetesen elkísérték szüleik, nagyszüleik, köztük Molnár Judit bizottsági elnök, képviselő, aki férjével, Molnár Gyulával együtt elhozta unokáit, Miklóst és Mártont, valamint Happ Olivér, a márkói Happ Kft. ügyvezetője, aki kisfiával, Félixszel érkezett.

A felnőttek elismeréssel beszéltek arról, hogy ilyen ragyogó körülmények között fogadták őket, a gyerekeket ráadásul gazdag csomaggal meg is ajándékozott maga, a Mikulás. Nem beszélve arról, hogy a csodásan feldíszített, karácsonyt idéző kisvonatokkal meg is utaztatták őket. A Mikulást sikerült nekünk is elcsípni, ebben a videóban arról is mesél, hogy fáradt ugyan, de örömmel látja a mosolygós arcokat: