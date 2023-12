Annak idején Bachstetter Anikó és Wágenhofferné Tehel Viola gondolt egy nagyot, és arra kérték a helyieket, hogy mézeskalácsból készítsenek olyan alkotásokat, amelyeket a településen be is mutatnának a nagyközönségnek. Az elképzelés hatalmas sikert aratott, hiszen idén már 90 mézeskalács házikó érkezett, melyeket egytől egyig ki is állítottak a helyi könyvtár közösségi terében.

A tárlat – amely előreláthatólag január 13-ig lesz látható – megnyitóján ott volt Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője és Hárskút polgármestere, Tábori Ferenc is. NA

Fotó: képviselői iroda/Kovács Bálint