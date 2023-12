Idén bővült a résztvevők köre: Tornai Tamás házigazda meghívására a somlóiak mellett eljött a Balaton Borrégió több neves termelője és Borrégiós Tanács tagjai is.

A már regionális konferencia nem csak a térségünkben működő borászatokat, hanem az egész hazai borágazatot érintő fontos szabályozási változásokról, valamint a szőlő- és bortermelők számára életbevágó, aktuális kihívásokról is szólt. Tornai Tamás házigazda köszöntőjében kiemelte, napjainkban nagy jelentőségű változásokat tapasztalunk természeti környezetünkben, a piaci körülményekben, az EU-s és így a hazai, azon belül a borrégiós és borvidéki szabályozásban.

Fotó: Tornai Pincészet

- A találkozó megrendezésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy legyünk aktívak és proaktívak, viszonyuljunk akként a változásokhoz, hogy azok előnyeit a legjobban ki tudjuk használni, esetleges hátrányait pedig visszaszorítsuk, fogalmazott. Hozzátette, az ágazatirányítás és a szakma jeles képviselőivel ez alkalommal arra keresik a választ: mit kell tenni a termelőnek, a termelői szervezeteknek és az állami intézményeknek, hogy teljesüljön a cél, fejlődjenek a szőlő- borgazdaság vállalkozásai, hogy a javuló vállalati eredményeken keresztül szolgálhassák Magyarország fejlődését.

Új piacok meghódítására van szükség

Elhangzott továbbá, a borfogyasztás hazánkban és a világon is csökken. Ami nemcsak itthon, hanem a világ több nagy bortermelő országában is gondokat okoz, és élesedik a verseny. Még sincs más lehetőségük a hazai termelőknek, mint új piacok meghódítása. Ez azonban csak jól felépített és működtetett összefogással valósítható meg, hiszen egy-egy hazai borászat – hiába készít a világban is elismert, kiváló minőségű bort – önmagában nem rendelkezik megfelelő tőkeerővel. Az összefogást pedig csak közös értékekre építve lehet megvalósítani, az első feladat tehát a közös identitás megteremtése, amelyre egyébként a Balaton Borrégió az elmúlt években ígéretes kezdeményezésekkel mutatott példát.

Beszéltek arról is, hogy a klímaváltozással, az általános felmelegedéssel növekszik a borok alkoholtartalma, mert a melegebb időben több cukor termelődik a szőlőben. Ez perifériális problémának tűnhet, de nem az – a fogyasztók ugyanis egyre inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresik szerte a világon. Az egyre nagyobb versenyben tehát kulcsfontosságú erre a problémára választ találni. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen évek óta zajlanak kutatások egy olyan eljárás kifejlesztésére, amellyel csökkenthető a must cukortartalma és eközben gazdagabb beltartalmi értékű bor készítésére ad lehetőséget.

Emlékdíjat is átadtak

Gál Péter, az Agrárminisztérium főosztályvezetője bemutatta a 2024-től érvényes támogatási elveket és szabályokat, amelyek kiemelt célja a szőlőtermelés, valamint a szőlőfeldolgozás és bortermelés hatékonyságának növelése, a kis és közepes vállalkozások kiemelt támogatásával. Fontosnak nevezte az itthon még nem alkalmazott technológiák, eljárások támogatását, amivel a hazai borászatok új piacokat és fogyasztókat érhetnek el. A tanácskozáson átadták a Somlóért – Tornai Endre emlékdíjat, amit a Tornai Pincészet a Somlói Borrenddel és a Somlókörnyéki Önkormányzatok Szövetségével közösen hozott létre 2016-ban. Ezzel elismerésben részesítik azokat, akik meghatározó módon járulnak hozzá a Somló és környéke, illetve a Somló borászatának fejlődéséhez, értékeinek gazdagításához.

2023-ban a díjat A Somló és térsége értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért kategóriában Ambrus Lajos író, szerkesztő, a Somló népszerűsítője, A Somló borászati értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért” kategóriában Balogh Zoltán bortermelő, a Somlói Apátsági Pince tulajdonosa kapta.