A 2970 milliméter hosszú, kezdetben 479 és 499, később 594 köbcentiméteres, kéthengeres, léghűtéses motorokkal szerelt járművek teljesítménye 13–18 lóerő között alakult. A parányi Fiat a 60-70-es évek olasz népautója lett, de Európa más országaiba is sokat exportáltak, mutatóba hazánkba is jutott belőlük. Magyarország útjairól az ezredfordulóra kikoptak ezek a parányi gépek, de néhány márkafanatikusnak köszönhetően ma is felbukkan egy-egy nagy becsben tartott példány.

Forrás: Napló

A képen látható, szép állapotú 500-as is rendszeresen rója Veszprém utcáit, karácsonykor pedig ajándékdobozzal felmálházva, ünnepi fényfüzérrel dekorálva csalt mosolyt az emberek arcára.