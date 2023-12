A pápai Petőfi Városbarát Egylet (PVE) – mely önként vállalt, fontos feladatai között tartja számon Petőfi Sándor mellett Nagy László költő, egykori pápai diák helyi kulturális emlékezetben tartását is – néhány önkéntese papírból karácsonyi angyalkákat hajtogatott, melyeket karácsony közeledtével elvittek az iszkázi emlékháznál magasodó örökzöldekre.

Fotó: Pápai Petőfi Városbarát Egylet

Az angyalok az örökkévaló, az örökkévalóság, az öröm hírvivőit jelképezik. Ezekkel a kis papírangyalkákkal a néhai magyar parasztság „embert szerető és Istent imádó” világára, hajdani korok kedves falusi karácsonyaira kívántunk emlékezni és emlékeztetni. Valaha e tájon, Pápa vidékén a karácsonyfát házilag készített süteményekkel, almával, dióval, aszalt gyümölcsökkel, pattogatott kukoricával, fényes sztaniolba csomagolt kockacukrokkal, kézzel ekecsölt díszekkel – például karton meg krepp-papírcsillagokkal vagy éppenséggel hasonló papírangyalokkal – ékesítették; s a karácsonyeste elmaradhatatlan része volt a házról házra járó „pásztorolás”, betlehemezés, majd pár nappal később a regölés és a háromkirályozás. A családoknál, a karácsonyi ajándékhozók emlegetésekor a Jézuska mellett az angyal is szokásos volt, sok helyen máig ekképp mondják. „Szegények voltunk, de boldogok voltunk” – most is itt csengenek a fülemben nagyanyám szavai.

Fotó: Pápai Petőfi Városbarát Egylet

A PVE önkénteseinek idei karácsony előtti, adventi, rendhagyó iszkázi „angyalkás” napja versolvasással, énekléssel, kötetlen emlékidézéssel telt a Nagy László Emlékház bolgár szobájában. Többek között részleteket olvastak fel Ágh István–Würtz Ádám: Hányat nézek a naptárban? – Régi falusi ünnepek című kötetének téli, karácsonyi népszokásokkal kapcsolatos fejezetéből, sőt a civil társaság vezetője még egy eredeti köcsögduda segítségével egy ősi, dunántúli regöséneket is előadott. De elhangzott Nagy László éppen öt évtizeddel ezelőtt, 1973-ban megjelent nagy jelentőségű kötetéből, a Versben bujdosóból A karácsonyfás ember című írása, továbbá a jelenlévők elénekelték Gárdonyi Géza (1863–1922) író, kántortanító – akkor még Ziegler Gézaként – a közeli Devecserben, 1882-ben szerzett Fel nagy örömre kezdetű, gyönyörű karácsonyi énekét is.

Kerecsényi Zoltán, a PVE ügyvivője