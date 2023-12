Szenteste napján ez az örömhír hangzik majd az evangélikus istentiszteleteken. Ézsaiás próféta jövendölte ezt meg. Máté evangéliuma Jézus Krisztus származásával, születésével kezdődik; az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és azt mondta, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Az Immánuel név jelentése: „velünk az Isten”.

Ez ad most, az idei karácsonyi ünnepen is valamennyiünknek bizodalmat, reménységet. Azoknak, akik úgy érzik, jól megy soruk, kerek az életük, egészségesek, tervekkel és álmokkal teliek, minden tökéletes, és azoknak, akiknek talán most kevésbé. Mert családi problémák, családtagok miatt aggodalmak, anyagi és munkahelyi gondok, betegségek, lelki terhek kínozzák őket, megkeseredtek, sötétnek, kilátástalannak látják az életüket. Akkor megszólal az ige: Velünk az Isten. Miért keseregnénk hát, miért törne fel a panasz? Van valaki, akire számíthatunk, támaszkodhatunk, akiben bízhatunk. Aki mellettünk áll, nehéz élethelyzetben, gyötrő kínok között, fájdalomban, bajban, szomorúságban, gyászban. Aki nem hagy bennünket egyedül, magányosan, mellénk lép, átölel szeretetével, gondoskodik rólunk. Aki megvigasztal, felemel, biztat, reményt ad. Megszületett Jézus Krisztus, a Megváltó.

Ez a legnagyobb örömhír karácsonykor: nem vagyunk egyedül, mert velünk az Isten. Nemcsak ma, nemcsak ezen az ünnepen, de minden napon. „És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28,20