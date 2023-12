Pályázat kicsiknek 42 perce

Veszprém vármegyei ovisok mentették meg Gömböcfalvát

A Mesél a szemünk projekt keretében írtak ki pályázatot óvodásoknak. A Fényjáték az óvodában elnevezésű pályázat célja az volt, hogy mesés történeteken keresztül megmutassa, az óvodáskorú gyerekek képzelete a mai egyre inkább digitalizálódó világban is korlátok nélkül képes szárnyalni. Nem beszélve arról, hogy a mesék és a játék révén még a rövidlátás kialakulásának megelőzését célzó, szakemberek által javasolt gyakorlatok is élvezetessé tehetők a gyerekek számára is.

Fotó: szervezők

A Veszprém vármegyei ovisok mindent bevetettek, hogy a négy fal között és a szabadban is segítsék a bajba jutott fénygömböcöket. A pályázat hét hétig tartott, a résztvevők pedig közel kétmillió forint összértékű nyereményekért indulhattak. Fotó: szervezők Az óvodai csoportok egy játékos küldetés teljesítésével pályázhattak a nyereményekért a Plukkido applikáción keresztül. A meseszövő app célja, hogy hidat képezzen a digitális eszközök és a gyermeki képzelőerő között, miközben arra készteti a meséket hallgatókat, hogy a kijelző helyett a környezetükre figyeljenek. A pályázaton részt vevő óvodapedagógusok így vélekedtek a küldetésről: ,,A feladatok nagyon gyermekközpontúak, megmozgatják a gyerekek fantáziáját.” ,,Végre egy szuper pályázat aminek minden egyes pillanatát imádta az összes gyerek! Annyira elvarázsolta őket ez a világ, hogy másnap is kérdezték: küldött-e üzenetet Villonc?” ,,A gyerekek nagyon élvezték a játékot, az esőtánc és a felhőfújás volt a kedvencük.” A Mesél a szemünk kezdeményezés elsődleges célja, hogy játékos módon hívja fel a figyelmet a társadalom egyre nagyobb részét érintő gyermekkori rövidlátás (myopia) megelőzésének fontosságára. Játékos gyakorlatok is segítik a szülőket és a gyerekeket a látásromlás korai tüneteinek felismerésében, illetve a rövidlátás kialakulásának megelőzésében szerepet játszó életmódbeli szokások elsajátításában. Fotó: szervezők A novemberben lezárult pályázaton közel 150 ovis csoport vett részt. A pályázaton induló összes óvodai csoport nyereményben részesült, így a fénygömböcök tovább kísérhetik a felsőörsi, a halimbai, a márkói, a pétfürdői, a tihanyi és a zirci ovisok mindennapjait is.



