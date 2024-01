A helytörténet is igaz, de az is, hogy a gyűjtő igen sok tárgyat félretett még gyerekkorából, melyeket akkoriban használt. A háztartási eszközök és gépek mellett így megtalálhatók mezőgazdasággal, például az aratással kapcsolatos szerszámok is.

Fotó: olvasó/Németh László

A gyűjtemény érdekessége, hogy lényegében egy életút ívét fogja át, hiszen az egykori fűzfői nagyüzem emlékeit, rengeteg fotót, brigádnaplót őriz László, melyek élete részei, bármikor szívesen forgatják azokat, olykor megmosolyogva az akkori időket, emlékeznek a közösségben töltött pillanatokra. A fotók között helyet kaptak a családi történeteket megörökítő képek is. Különleges az összeállítás öngyújtógyűjteménye is, mely mintegy kétszáz darabot tartalmaz.

Fotó: olvasó/Németh László

Olvasónk elmesélte, a saját és családjuk tárgyai és az örökségek mellett számos dolgot kapott másoktól, illetve egy időben vásárolt is. – Gyűjteményemet évtizedek óta gyarapítom, igyekszem használható módon megőrizni a régebbi és a közelmúlt minden emlékét. Amit tudtam, saját magam újítottam fel és tettem üzemképessé – mondta el lapunknak Németh László. Így, összességében látványnak sem rossz a gyűjtemény, a különböző helyekről származó tárgyak jól megférnek egymással, egymás közelében, igényes elrendezésben.