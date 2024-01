Az felsőoktatási intézmény kancellárja beszélt arról is, mintegy 60 százalékkal több új hallgatót vettek fel az elmúlt évben, és stabilan a világ legjobb egyetemei között szerepelnek a nemzetközi összehasonlításokban is. Jeles évfordulóra is készülnek idén. 75 évvel ezelőtt, 1949. szeptember 26-án kezdte el működését Veszprémben az akkori Budapesti Műszaki Egyetem nehézipari kara, amelyből 1951-re a későbbi jogelőd intézmény, a Veszprémi Vegyipari Egyetem fejlődött ki. A kezdetekről nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezik majd meg a felsőoktatási intézmény.

A koronavírus-járvány miatti kényszerszünetet követően idén ismét megtartották a már hagyományos újévköszöntőt. A Pannon Egyetem és a vármegyeszékhely önkormányzata 1996 óta szervezi együtt Veszprém meghatározó társadalmi eseményét. Ünnepi köszöntőt Káel Csaba Kossuth-díjas filmrendező, filmügyi kormánybiztos, a Művészetek Palotája vezérigazgatója mondott. Az eseményen készült összeállítást is megtekinthetik a Veszprém Tv pénteki műsorában.

Hétfőn este a Híradás után Navracsics Judit, a Pannon Egyetem Humántudományi Karának dékánja lesz a stúdió vendége. A professzor a most induló pszichológiai képzésről, valamint a már több mint két évtizede működő kar jövőbeni terveiről nyilatkozik majd.

Az idei év első napjától új vezetője van a Veszprémi Rendőrkapitányságnak Ficsor Karolina rendőr alezredes személyében. Elődjét, Rausz István rendőr ezredest a Pápai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladataival bízta meg Dékány Balázs vármegyei rendőr-főkapitány. Szakmai életútjáról, terveiről Ficsor Karolinát kérdezi majd a műsorvezető Ridavics Pál hétfőn a Veszprém Tv Beszéljünk róla című közéleti magazinműsorában.